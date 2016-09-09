Бывший капитан «Ростова»: «Наверное, сейчас Бердыев будет отвечать за все»

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на должность вице-президента клуба.

«Не понимаю, что сейчас происходит в «Ростове»: быть главным тренером, уйти из команды, вернуться в качестве консультанта, а теперь стать вице-президентом. Сложно сказать, выиграет от этого клуб или проиграет. Мне казалось, когда Бердыев занимал пост главного тренера – это всех устраивало. Он был выгоден команде именно на тренерской позиции. Все понимали, кто за что отвечает. А сейчас... Наверное, за все будет отвечать Курбан Бекиевич. Думаю, косвенно ему придется исполнять роль наставника. Насколько я помню, он уже совмещал несколько должностей, когда работал в «Рубине». Наверное, ему нравится. Лишь бы это на команде негативно не отразилось», – отметил Осинов.