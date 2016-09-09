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  • Бывший капитан «Ростова»: «Наверное, сейчас Бердыев будет отвечать за все»

Бывший капитан «Ростова»: «Наверное, сейчас Бердыев будет отвечать за все»

9 сентября 2016, 17:27
6

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на должность вице-президента клуба.

«Не понимаю, что сейчас происходит в «Ростове»: быть главным тренером, уйти из команды, вернуться в качестве консультанта, а теперь стать вице-президентом. Сложно сказать, выиграет от этого клуб или проиграет. Мне казалось, когда Бердыев занимал пост главного тренера – это всех устраивало. Он был выгоден команде именно на тренерской позиции. Все понимали, кто за что отвечает. А сейчас... Наверное, за все будет отвечать Курбан Бекиевич. Думаю, косвенно ему придется исполнять роль наставника. Насколько я помню, он уже совмещал несколько должностей, когда работал в «Рубине». Наверное, ему нравится. Лишь бы это на команде негативно не отразилось», – отметил Осинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Осинов Михаил Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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семечкин
1473434315
А что за должность: вице-президент? Вот например президент является заместителем губернатора... и что? он что-ли занимается футболом в клубе? да ни хрена!!!! Свадебный генерал и только..... раз в полгода соберутся, поговорят, побанкетят и снова за основное место работы.... так что Бердыев будет заниматься футболом, решать финансовые вопросы, трансферной политикой, то есть, действительно тем, чем он уже занимался в Рубине....но в Казани это не понравилось некоторым, которых отодвинули от халявы и они сумели сделать "подкоп" под Бердыева... посмотрим, чем кончится в Ростове... если Бердыев сможет "опериться" и набрать вес, то не исключу такого варианта, что в следующем сезоне в Ростов придёт Натхо и остаНки казанского старого Рубина....
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Тraumtanzеr
1473435372
Это не тот Осинов, который за ротор пылил в 90х и доставлял любому клубы проблемы?
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a-rakhmatov
1473436540
Неважно какая у него должность, самое главное он руководит игрой..... он является авторитетом для всей команды)))
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Chesn0k
1473436584
где ещё такое возможно
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Go-o-ol
1473487380
хочеться долго обсуждать,"почему","почему "но не хочется почернить Бекееча,а так везде были вакантно,взял и сел рядом.Восток -дело тонкая.
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Joko21
1473493467
Бердыев некрасиво поступает. Сначала он уходит из Ростова, пытаясь получить выгодный контракт со Спартаком, потом пытается договориться с Локомотивом, но и в тоже время держит Ростов на коротком поводке как запасной вариант. С Локомотивом и Спартаком ни чего не вышло и он взял Ростов под собственный контроль на всех уровнях. Да, он вывел Ростов на новый уровень, пробился в ЛЧ, будет играть с одними из сильнейших клубов в группе, НО поступает он не красиво в отношении к Ростову. На мой взгляд его уход/возвращение равносильно истории с Кучуком. Отличие только в том, что второй получил выгодный контракт и бросил Кубань, а первый после ряда неудач договориться с московскими клубами вернулся.

Удачи ему в ЛЧ и РФПЛ!
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