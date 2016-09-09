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    Дворкович: «К Семину в «Локомотиве» полное доверие»

    Вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович высказал мнение о возвращении в «Локомотив» Юрия Семина.

    «Главный тренер «Локомотива» – опытнейший человек, я к нему отношусь с огромным уважением. Мы вместе даже в футбол играли. Думаю, у него получится повысить уровень организации и дисциплины в команде, сформировать базу для последующего роста. В любом случае, команды создаются несколько лет, ему в этом году нужно создать необходимую базу для этой работы. А дальше уже посмотрим. Но к нему доверие полное есть, конечно.

    Перед командой поставлена задача вернуть на трибуны зрителей прежде всего. И красивой игрой, и отношением к делу, и организацией работы клуба. Все это сейчас делается, надеюсь, в матче со «Спартаком» будет аншлаг», – сказал Дворкович.

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2016 15:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 сентября 2016, 19:38

      только Локо

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