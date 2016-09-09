Лужный: «Самое главное, это талант, а Шевченко талантливый человек»

Бывший капитан сборной Украины Олег Лужный уверен, что Андрей Шевченко отлично подходит на должность наставника национальной команды.

– Сборная измениться не может, а вот тактику поменять можно. Все игроки, которые призываются в национальную команду, профессионалы. В игре с Исландией я увидел, что они хотели полностью выполнить тренерскую установку. Почти получилось.

– У Шевченко нет тренерского опыта. Это может сказаться на выступлении украинцев в отборочном цикле?

– Думаю, уже пора заканчивать все подобные разговоры. Самое главное, это талант, а Шевченко талантливый человек. Тем более он в сборной не совсем новичок. Был с командой на Евро. Он футбольный человек, уже знает, как тренировать, как давать установку на матч. Кроме того, он пригласил в штаб иностранных помощников, с опытом. Если надо, подскажут. Думаю, Андрей Николаевич потихоньку втянется и у него все будет нормально.

Напомним, что под руководством Шевченко сборная Украины сыграла один матч. На неделе украинцы разошлись миром с Исландией (1:1).