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    Коку: «Зинченко подходит нам, но он должен завоевать место в составе ПСВ»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился размышлениями об арендованном у «Манчестер Сити» полузащитнике Александре Зинченко.

    «Зинченко нам подходит, но потребуется время, чтобы он привык к команде. Он должен постараться, чтобы завоевать место в стартовом составе. Плюсом для него станут новые правила Лиги чемпионов, по которым теперь на скамейке запасных может находиться большее число игроков. Адаптация идет быстрее, если все время находишься рядом с партнерами», – сказал Коку.

    Напомним, 19-летний украинец арендован ПСВ до лета 2017 года и заявлен клубом на Лигу чемпионов.

    Источник: Voetbal International

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    07.09.2016 20:22
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