В «Спартаке» определили легионера, которым пожертвуют ради возвращения Промеса

В руководстве «Спартака» выработана точка зрения по возможному возвращению Квинси Промеса.

Администрация клуба готова принять нидерландца обратно. При этом мнение главного тренера Деяна Станковича учитываться не будет.

В случае возвращения Промеса «Спартаку» придется избавиться от одного из легионеров. Планируется, что таковым станет латераль Рикарду Мангаш.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.