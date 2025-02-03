В «Спартаке» определили легионера, которым пожертвуют ради возвращения Промеса

В руководстве «Спартака» выработана точка зрения по возможному возвращению Квинси Промеса.
Администрация клуба готова принять нидерландца обратно. При этом мнение главного тренера Деяна Станковича учитываться не будет.
В случае возвращения Промеса «Спартаку» придется избавиться от одного из легионеров. Планируется, что таковым станет латераль Рикарду Мангаш.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.