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  • В «Спартаке» определили легионера, которым пожертвуют ради возвращения Промеса

В «Спартаке» определили легионера, которым пожертвуют ради возвращения Промеса

В руководстве «Спартака» выработана точка зрения по возможному возвращению Квинси Промеса.

Администрация клуба готова принять нидерландца обратно. При этом мнение главного тренера Деяна Станковича учитываться не будет.

В случае возвращения Промеса «Спартаку» придется избавиться от одного из легионеров. Планируется, что таковым станет латераль Рикарду Мангаш.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Бомбардир»

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03.02.2025 20:17
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Комментарии (40)
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alefreddy
1738616207
Мангаш очень приличный игрок а вот от Медины стоит избавиться
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serhio80
1738619755
Ну будут в заявке 9 или 10 легов, в чем проблема? Травмы и карточки никто отменял
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subbotaspartak
1738639482
...писатель и болельщик «Спартака» Андрей Меркин,.... Конечно Вася..... Вася....Вася инвалид... В руководстве «Спартака» выработана точка зрения по возможному возвращению Квинси Промеса..... Бездомных подразнить?
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Oldtrafford83
1738645809
Жаль Спартачей ибо такое решение приведёт к бардаку как в раздевалке так и на поле, а так всё хорошо было(
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Макс_37RUS
1738646498
Промес не раз выручал, я только за ⚽
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Макс_37RUS
1738646696
А что наш многоуважаемый Ловчев думает о Промесе?
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ilich55
1738647311
Вася-инвалид несомненно значимая фигура у хряков. Пора бы Васю ввести в совет директоров с правом совещательного голоса.
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Айболид
1738649843
Бесноватый хряк опять ботов навыперживал ))))))))))
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Прокс
1738651293
В Свинарнике будут жертвы,и уже об этом объявили....Промокашка виноват,тут уже не наркота, придётся экстрадировать!!!
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Айболид
1738662632
Шамару хотели в жертву пинести на шабаше , но тот почуяв неладное , сбёг бросив все свои манатки .
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