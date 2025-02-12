«Я сидел на чемоданах»: Сперцян – о срыве трансфера в «Аякс»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что был близок к уходу в «Аякс».

«Летом 2023 года, когда был вариант с «Аяксом», я очень сильно переживал, на чемоданах, считай, сидел. Загорелся ужас как!

Сейчас об этом не думаю. Я ни о чeм не жалею, играю в самом сильном клубе России, прошeл через самую сильную академию. Как судьба сложится – так сложится. Если придeт кто-то за мной, значит, уеду», – сказал Эдуард Сперцян.