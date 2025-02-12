Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Я сидел на чемоданах»: Сперцян – о срыве трансфера в «Аякс»

«Я сидел на чемоданах»: Сперцян – о срыве трансфера в «Аякс»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что был близок к уходу в «Аякс».

«Летом 2023 года, когда был вариант с «Аяксом», я очень сильно переживал, на чемоданах, считай, сидел. Загорелся ужас как!

Сейчас об этом не думаю. Я ни о чeм не жалею, играю в самом сильном клубе России, прошeл через самую сильную академию. Как судьба сложится – так сложится. Если придeт кто-то за мной, значит, уеду», – сказал Эдуард Сперцян.

  • 24-летний уроженец Ставрополя всю карьеру проводит в родном клубе.
  • У него 133 матча за «Краснодар», 39 голов, 28 ассистов.
  • Контракт до 2026 года.

Новости по теме
Сперцян раскрыл участника ЛЧ, который хотел купить его летом 2
Стало известно, что сказал Галицкий игрокам «Краснодара» после упущенного чемпионства
Сперцян рассказал, как отреагировал бы на предложение от «Зенита» 12
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:34
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1739349395
А теперь на лавке
Ответить
DMитрий
1739349532
Если будешь говорить о Краснодаре, как о самом сильном клубе, то да, за тобой кто-то приедет и ты уедешь... Там будет темно и холодно.
Ответить
Интерес
1739354417
С детства болею,а теперь играю за самую сильную сборную Закавказья...Терпи,брат,парламент начал процесс вступления в ЕЭС,ещё немного,и сможешь перейти в европейский "Пюник".Лет через двадцать...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 