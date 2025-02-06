Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом»

Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не считает правильным возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

«Я плохо отношусь к возможному возвращению Промеса в Россию. Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата. Если этот человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен-то?

Он прям какой-то Роналду, что ли? Нет, конечно. Таких, как Промес, достаточно, есть кем заменить», – сказал Васильев.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Ловчев – о Промесе: «Пока его не посадили, для меня он совершенно нормальный человек» 18
Источник: Legalbet

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.02.2025 23:35
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738874657
"Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата" пц. а щас он на таком высоком уровне, что нам есть что терять, да?
Ответить
vvv123
1738884002
Дык в Спартаке и есть криминал, только свой, свинский! Домой хочет вернуться, на нары!
Ответить
FROLL007
1738899541
Имиджа в свинтаке нет. Они и раньше этого осужденного наркобарыгу укрывали. Позор тушинским подельникам.
Ответить
Каратель помойников
1738902650
Обратил бы внимание на дела в биатлоне,какой там имидж у спортсменов и федерации..а то как палка -раз в год стреляют
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1738904062
Для чего вообще вспоминают эту тварь
Ответить
subbotaspartak
1738905739
«Я плохо отношусь к возможному возвращению Промеса в Россию.... А ты стрелять не разучился? Хватить базарить
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 