Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не считает правильным возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

«Я плохо отношусь к возможному возвращению Промеса в Россию. Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата. Если этот человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен-то?

Он прям какой-то Роналду, что ли? Нет, конечно. Таких, как Промес, достаточно, есть кем заменить», – сказал Васильев.