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  • Глушаков: «Промес очень хочет вернуться в «Спартак» – в родной дом»

Глушаков: «Промес очень хочет вернуться в «Спартак» – в родной дом»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков желает возвращения Квинси Промеса в команду.

– Я бы хотел снова увидеть Промеса в «Спартаке», но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно – время. Оно всe и рассудит.

– Но он сам очень хочет вернуться?

– Безусловно. Для него «Спартак» как родной дом.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»

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03.02.2025 19:19
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Комментарии (20)
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fakeid
1738599869
глушаковское рыло не менее хочет вернуться в спартаг. воссоединиться с зулусом. ведь помнит, как друг друга парили в тарасофской бане! фоточки соответствующие имеются) дезёувы!
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vvv123
1738599919
Промес - это тот уголовничек что-ли, его разве выпустили из тюряги?
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Kollljan
1738604965
Родной дом Промеса - голландская тюрьма.
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АлексМак
1738615454
тюрьма его родной дом.
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