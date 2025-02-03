Глушаков: «Промес очень хочет вернуться в «Спартак» – в родной дом»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков желает возвращения Квинси Промеса в команду.
– Я бы хотел снова увидеть Промеса в «Спартаке», но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно – время. Оно всe и рассудит.
– Но он сам очень хочет вернуться?
– Безусловно. Для него «Спартак» как родной дом.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.