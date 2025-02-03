Глушаков: «Промес очень хочет вернуться в «Спартак» – в родной дом»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков желает возвращения Квинси Промеса в команду.

– Я бы хотел снова увидеть Промеса в «Спартаке», но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно – время. Оно всe и рассудит.

– Но он сам очень хочет вернуться?

– Безусловно. Для него «Спартак» как родной дом.