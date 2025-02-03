«Своих не бросаем»: Ловчев выступил за возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает нормальным потенциальное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.

Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.

Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Никто не знает, может ли сегодня Промес принести пользу «Спартаку». Он хороший футболист и сейчас играет и забивает голы. Но только матчи покажут, в нормальной форме он находится или нет. Я считаю, что, если оценивать то, как он играл в «Спартаке», то Квинси может вытеснить любого игрока атаки из нынешнего состава. Потому что он лидер команды.

Мы гоняем из одной команды в другие толпу игроков, а Квинси очень заметный футболист. Но мы же не знаем точно, что именно произошло с Промесом в ситуациях с родственником и наркотиками. А до этого разве мы слышали что-то плохое о Промесе? В футбол-то он играл хорошо.

У нас же существует фраза «своих не бросаем». И кто из нас, по большому счету, в чем-то не ошибался? Но все вдруг стали такими хорошими и законопослушными. Заметьте, болельщики Спартака» плохое о Промесе не пишут, пишут болельщики других клубов. Все вдруг стали такие идеальные. Для меня Промес отличный футболист, всегда хорошо относящийся к нашей стране.

Я никогда от него не слышал ничего плохого ни о ком. И его поведение в России не вызывало какого-то негатива. А если он что-то сильно нарушил, то есть же правосудие. Если он что-то натворил, то должен сидеть, а он ведь находится на свободе и имеет право играть в футбол», – сказал Промес.