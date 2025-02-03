Пономарев против Промеса в «Спартаке»: «Этот бездельник разложит всю команду к чертовой матери и свалит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал «Спартак» не возвращать из ОАЭ Квинси Промеса.

«У Промеса раньше были удачные год-два, когда он играл в «Спартаке». Но сейчас Промес не нужен, он разложит всю команду к чертовой матери. И уже не сможет выступать на высоком уровне. У него, конечно, были классные моменты, у каждого футболиста бывает такая лебединая песня. Все, он больше никогда не сыграет так, как раньше. Да, у него классно получались закрутки от вратаря в дальний угол, он, видимо, тренировал такие удары.

А сейчас уже такого не будет, ни в коем случае два раза не войдешь в одну реку. Промес – бездельник, он не будет хорошо тренироваться и выкладываться в игре. Он придет в «Спартак» только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и потом свалить отсюда. С ним не надо иметь никаких дел», – сказал Пономарев.