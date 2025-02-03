Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев против Промеса в «Спартаке»: «Этот бездельник разложит всю команду к чертовой матери и свалит»

Пономарев против Промеса в «Спартаке»: «Этот бездельник разложит всю команду к чертовой матери и свалит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев призвал «Спартак» не возвращать из ОАЭ Квинси Промеса.

«У Промеса раньше были удачные год-два, когда он играл в «Спартаке». Но сейчас Промес не нужен, он разложит всю команду к чертовой матери. И уже не сможет выступать на высоком уровне. У него, конечно, были классные моменты, у каждого футболиста бывает такая лебединая песня. Все, он больше никогда не сыграет так, как раньше. Да, у него классно получались закрутки от вратаря в дальний угол, он, видимо, тренировал такие удары.

А сейчас уже такого не будет, ни в коем случае два раза не войдешь в одну реку. Промес – бездельник, он не будет хорошо тренироваться и выкладываться в игре. Он придет в «Спартак» только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и потом свалить отсюда. С ним не надо иметь никаких дел», – сказал Пономарев.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом» 7
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 13:32
Рекомендуем
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1738580307
..."Ой, дур-а-а-а-к"(с)...
Ответить
andr45
1738580392
Квинси Промес забил за «Спартак» 114 голов в 235 матчах. Побольше бы таких бездельников в «Спартак»)
Ответить
FROLL007
1738580413
Его дом турма. Гадкий провокатор, уголовник и наркодилер в России не нужен. Своей грязи хватает.
Ответить
ivany4
1738580948
Похоже у сбг заканчиваются народные деньги и финансовый фэйер-плей подпирает, если уже опускаться до откровенных "провокаций" против Антохи. Клоун червяк вообще договорился о тайной выдаче паспорта Промесу(?!?!?!). Ну понятно у кого такое практикуется.)) Каждый судит по себе, по своему отношению к делу, и хочет, чтобы о нем также судили. Говорить о таких деятелях не стоит, им воздастся по заслугам. А главное, до сих пор не сообщил бомбардир о подписании Солари!!! 12 лямов и связка Барко - Солари, которой восхищалась вся Аргентина, будет в Спартаке!!! И теперь ряд аргентинских клубов подписались на страничку Спартака.
Ответить
АлексМак
1738581020
Давно пора забыть про этого уголовника, и никогда не публиковать здесь посты о нём.
Ответить
subbotaspartak
1738581448
Надоели раздувать...
Ответить
TIMOTHY
1738582106
Секта тупая думает иначе
Ответить
шахта Заполярная
1738583116
Что случилось? Что то резко все газовые сми и один полупокер стали переживать за Спартак.
Ответить
шахта Заполярная
1738583442
Понамареву больше не наливать, у него своей дури в избытке.
Ответить
alp
1738584387
спартаку надо брать промеса, даже если промес не хочет в спартак - будет чем объяснить провал в текущем сезоне.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 