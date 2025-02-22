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Зорин назвал сильнейшего спартаковца, с которым играл

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», выделил сильнейшего партнера по московскому клубу.

Зорин назвал Квинси Промеса, который сейчас в ОАЭ.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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