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  • Рабинер подробно объяснил, почему он против возвращения Промеса в «Спартак»

Рабинер подробно объяснил, почему он против возвращения Промеса в «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер разъяснил свою позицию по возможному возвращению в «Спартак» Квинси Промеса.

«Читатели спрашивают, почему я за год поменял свою точку зрения по Промесу, которого прошлой зимой просил клуб защищать.

Поменял – неправильно говорить. Ситуация с его статусом сейчас другая, чем год назад.

Прошлой зимой Квинси:

1) был на действующем контракте в «Спартаке»;

2) не был пройден весь юридический путь с апелляциями.

Вот поэтому клуб, для которого он столько сделал, до конца этого пути либо до конца контракта, на мой взгляд, не должен был бежать впереди паровоза.

Контракт летом истек, Промес перестал быть игроком «Спартака». То есть тогда, чтобы он был игроком красно-белых, надо было не разрывать старое соглашение, а теперь – подписывать новое. А это, с учетом всего, что с ним происходило, – совершенно другая история. И репутационная, и юридическая.

Да и если брать чисто футбольную составляющую, «Спартак» в порядке, Деян Станкович построил команду, которая прекрасно провела концовку осенней части. В ней уже есть свои новые лидеры – Барко и Угальде, которые с Промесом в официальных матчах никогда не играли, и его появление могло бы нарушить выстроенный баланс в коллективе. Квинси как ярко выраженная прима неизбежно стал бы тянуть одеяло на себя – и на поле, и в раздевалке. Была бы крайне вероятна дележка лидерства, а это часто ни к чему хорошему не приводит – вспомним приход Халка и Витселя в чемпионский «Зенит» Спаллетти и его внезапный развал.

Плюс возраст, который особенно важен для игрока группы атаки и его скоростных характеристик. Одно дело, когда Промес возвращался в прошлый раз, ему было 29, и другое – если в 33 и в играющую команду.

Вы скажете, что и тогда, во втором сезоне при Тедеско, она заметно росла. Но тогда результат был лучше игры, команда была молода, и добавление Квинси, в необходимости которого многие сомневались (я был абсолютно за – можете найти мои тексты), на мой взгляд, выглядело естественным усилением и стало им. Но не сейчас, тем более что и Леви Гарсию за двадцатку покупают. Куда его впихивать, если еще и Промес вернется?

Это даже если не брать все то, что помимо футбола. А не брать уже – невозможно. К началу 2021-го был только инцидент с поножовщиной, который был еще даже до конца не расследован, а сейчас целый букет, в котором самое страшное – наркотики.

Панический поиск решений в прошлом – показатель отсутствия настоящего. Сейчас настоящее есть. Поэтому давайте ценить Промеса за все то, что он много лет делал для «Спартака», за завоеванные им титулы (все, которые были у красно-белых в эпоху после Романцева) и забитые голы, по которым ему среди легионеров в истории РПЛ нет равных.

Но давайте при этом, господа руководители «Спартака», ни в коем случае не вычеркивая эту ярчайшую фигуру из истории клуба и лиги, воздержимся от шага, в котором шансов на какой-либо позитив во много раз меньше, чем на негатив в самых разнообразных проявлениях.

Потому что заряд «Зенит» – позор российского футбола!» в этом случае может показаться, как выразился в «12 стульях» Остап Бендер, «невинной детской игрой в крысу». Болельщики других команд таким поводом обязательно воспользуются – и винить, кроме себя, «Спартаку» за это будет некого. Начнется ад.

Так что не надо портить ни себе, ни Квинси, ни спартаковским поклонникам впечатление от его карьеры. Потому что, как все знают, ярче всего запоминается последнее», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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04.02.2025 00:15
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Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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serhio80
1738619033
Как же вы ******* журналажники
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VVM1964
1738619303
Видать дело сдвинулось с точки неопределенности и шансы на возвращения Промеса приобрели весомость, раз так все опять резко возбудились на эту тему !))) И пожалуй это хороший симптом !!))...
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fakeid
1738626645
когда уже этот дегенеративный графоман заткнётся? ещё и халка с витселем приплёл зачем-то. ну да, я помню их первый матч. зенит тогда слил дома тереку, кажется. ну а потом-то понеслось! и смех был, когда волера карпен перед матчем заявил, что не знает этих игроков (хотя проиграл халкам 10-3 в лч). на что лучано пообещал показать ему, кто это такие. и вот игра в луже. 2:4 спартаг проиграл. халк забил, витсель вообще 2. и заголовки газет на следующий день: "спаллетти показал карпину халка! и витселя заодно!" гы-гы!
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Прокс
1738644886
Рабинер двоУюрная тётя Ротенберга,шалава мамка нагуляла!!!!!Пусть свой свинарник комментирует в СЭ,а про Зенит обрезанный пусть молчит!!!!
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FROLL007
1738651330
Слишком много слов выделили уголовнику и рецидивисту Свинси Промясу. Этот наркодилер должен сидеть в голландской крытке и не хрюкать.
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NewLife
1738656188
Как же вы сцуки боитесь Антоху и пиаритесь на теме Спартака.
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Интерес
1738665376
Рабинер "привычно краток".
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Сергей-Горовой-google
1738677351
поблевал, спасибо.
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FIA2507
1738679417
Мне лично насрать, как будут извращенствовать питерские! Вот, правда, не волнует ни разу! Просто обидно, что всякое жи..овьё, косящее под Спартак, сдаёт своих лучших футболистов! Сдохни, иноверец!
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Osianin1969
1738748809
Антоха еще не вернулся а голубцы уже обоср.....лись
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