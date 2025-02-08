Промес: «Смотрю каждый матч «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что пристально следит за командой.
«Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь.
Как часто смотрю игры команды? Смотрю каждый матч», – сказал Квинси.
- Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
- Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- «Спартак» готов вернуть Промеса.