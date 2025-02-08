Промес: «Смотрю каждый матч «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что пристально следит за командой.

«Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь.

Как часто смотрю игры команды? Смотрю каждый матч», – сказал Квинси.