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Промес: «Смотрю каждый матч «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что пристально следит за командой.

«Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь.

Как часто смотрю игры команды? Смотрю каждый матч», – сказал Квинси.

  • Сейчас 33-летний Промес выступает за эмиратский «Юнайтед ФК».
  • Вингер играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • «Спартак» готов вернуть Промеса.

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Источник: «Советский спорт»

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08.02.2025 20:50
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Комментарии (9)
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timon2401
1739037444
Лучше бы ты в них участвовал!!
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...короче
1739037483
...да и ты, Антоха, каждый день здесь у нас, на Бомбере)...
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Айболид
1739040020
Барыга грешный – Его судьба Он сам не здешний – Его беда. Весы накулит, Стрелочка ползёт, Братвы копейка, Его не жмёт.... (с)
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БАЗАРА НЕТ
1739040992
Надейся что твои закладки тут хряки не найдут) как найдут то все пиши пропало)
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