Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко против возвращения Промеса в Россию: «Человек тоннами продает наркотики, от которых умрет человек 200»

Червиченко против возвращения Промеса в Россию: «Человек тоннами продает наркотики, от которых умрет человек 200»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает правильным возвращать Квинси Промеса в Россию.

«Желание Промеса вернуться в «Спартак»? Мало ли что он хочет, может, я тоже на Луну хочу слетать. Это вряд ли достижимо. Лично мое мнение: «Спартак» не должен связывать свое имя с грязными наркоторговцами. А дальше уже личное мнение руководства: как они себе эту историю видят. «Спартак» умеет удивлять, поэтому, если Промес там окажется, удивлюсь, но не сильно. Все-таки если он там окажется, то люди там очень плохо представляют, где они находятся и в какой структуре работают.

Я основываюсь на материалах голландского суда, где дважды сказали, что он преступник. На чем основываются другие люди – не знаю. У нас же есть всякие придурки, которые жалеют маньяков и каких-то вредных или опасных особей. У каждого человека своя головная боль.

В моем понимании, Промес не должен появиться в российском футболе. Ни страна, ни наш футбол, ни тем более «Спартак» не должны никаким образом быть связаны с человеком, который наркотики продает тоннами, даже не килограммами и центнерами. Полторы тонны или больше было – понимаете, о каких цифрах идет речь?! Человек, продающий наркотики в таком количестве, – потенциальный убийца.

От этих наркотиков в конце концов пара сотен человек точно умрет. Все наркоторговцы – потенциальные убийцы, причем в массовом масштабе. И он является таковым, по моему мнению. Он потенциально гробит людей, по крайней мере участвует в этой истории. Не знаю, как таких можно вообще рядом держать», – сказал Червиченко.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Новости по теме
Глушаков оценил вариант возвращения Промеса в «Спартак»
Васильев против возвращения Промеса в «Спартак»: «Этот человек бесконечно связан с криминалом» 7
Друг Промеса Депай получил условный срок 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 19:52
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1738601756
Три КамАЗа вчера заказали…
Ответить
Спартачище
1738603095
Забыли спросить мнение мерзкой жабы и болотных недоумков
Ответить
k611
1738603227
А если дело против него сфабриковали...
Ответить
val69
1738603541
На Луну хочешь? Бл, до90% болел скинулись бы... Да, где взять столько топлива, чтобы такую массу гуана отправить туда... Надеюсь, что сгниëшь здесь сам.. Захлебнëшься желчью... Аминь...
Ответить
russkiisergei
1738603868
а, сколько гибнет от водки? от продуктов не качественных и т.п. почему, про это он молчит? надо закрыть все ликеро-водочные заводы тогда!!! и за не качественные продукты садить в тюрьму!!! просто лишь, бы высрать, что то!!!
Ответить
Everest13
1738618337
Никто не заставляет людей принимать , есть спрос есть предложения, и без него рынок цветет и пахнет
Ответить
Странник 09
1738624854
Лучше на луну улетел бы толку больше будет
Ответить
SerKon
1738661099
Раз Червиченко против,надо брать. А наркотики, в Голландии это почти легальное мероприятие. Любого можно прижучить,когда надо. Промес щаслужил быть в Спартаке и России.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 