Червиченко против возвращения Промеса в Россию: «Человек тоннами продает наркотики, от которых умрет человек 200»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает правильным возвращать Квинси Промеса в Россию.

«Желание Промеса вернуться в «Спартак»? Мало ли что он хочет, может, я тоже на Луну хочу слетать. Это вряд ли достижимо. Лично мое мнение: «Спартак» не должен связывать свое имя с грязными наркоторговцами. А дальше уже личное мнение руководства: как они себе эту историю видят. «Спартак» умеет удивлять, поэтому, если Промес там окажется, удивлюсь, но не сильно. Все-таки если он там окажется, то люди там очень плохо представляют, где они находятся и в какой структуре работают.

Я основываюсь на материалах голландского суда, где дважды сказали, что он преступник. На чем основываются другие люди – не знаю. У нас же есть всякие придурки, которые жалеют маньяков и каких-то вредных или опасных особей. У каждого человека своя головная боль.

В моем понимании, Промес не должен появиться в российском футболе. Ни страна, ни наш футбол, ни тем более «Спартак» не должны никаким образом быть связаны с человеком, который наркотики продает тоннами, даже не килограммами и центнерами. Полторы тонны или больше было – понимаете, о каких цифрах идет речь?! Человек, продающий наркотики в таком количестве, – потенциальный убийца.

От этих наркотиков в конце концов пара сотен человек точно умрет. Все наркоторговцы – потенциальные убийцы, причем в массовом масштабе. И он является таковым, по моему мнению. Он потенциально гробит людей, по крайней мере участвует в этой истории. Не знаю, как таких можно вообще рядом держать», – сказал Червиченко.