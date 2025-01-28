Генич – о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Я не сектант и категорически против»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном возвращении в «Спартак» Квинси Промеса.
«Возвращение Промеса? Я категорически против. Я не спартаковский фанат и не сектант, не верю в хороший третий заход.
Нужно перевернуть страницу. «Спартак» делал все что мог в ситуации Промеса. Квинси будет хорошим участником матчей легенд. В новом «Спартаке» Деяна Станковича я Промеса не вижу», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.