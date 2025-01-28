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  • Генич – о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Я не сектант и категорически против»

Генич – о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Я не сектант и категорически против»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном возвращении в «Спартак» Квинси Промеса.

«Возвращение Промеса? Я категорически против. Я не спартаковский фанат и не сектант, не верю в хороший третий заход.

Нужно перевернуть страницу. «Спартак» делал все что мог в ситуации Промеса. Квинси будет хорошим участником матчей легенд. В новом «Спартаке» Деяна Станковича я Промеса не вижу», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1738060544
Да не нужен он уже Спартаку, возрастной, с подмоченной репутацией....у Спартака сейчас без него конкурентная команда
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