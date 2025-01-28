Генич – о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Я не сектант и категорически против»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном возвращении в «Спартак» Квинси Промеса.

«Возвращение Промеса? Я категорически против. Я не спартаковский фанат и не сектант, не верю в хороший третий заход.

Нужно перевернуть страницу. «Спартак» делал все что мог в ситуации Промеса. Квинси будет хорошим участником матчей легенд. В новом «Спартаке» Деяна Станковича я Промеса не вижу», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.