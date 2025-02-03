Черчесов выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Это важный имиджевый момент»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения Квинси Промеса в команду.
«Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться – это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу – появится почва для обсуждения.
Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем – публично оно не высказывалось», – сказал Черчесов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.