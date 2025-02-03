Черчесов выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Это важный имиджевый момент»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения Квинси Промеса в команду.

«Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться – это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу – появится почва для обсуждения.

Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем – публично оно не высказывалось», – сказал Черчесов.