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  • Черчесов выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Это важный имиджевый момент»

Черчесов выступил против возвращения Промеса в «Спартак»: «Это важный имиджевый момент»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения Квинси Промеса в команду.

«Понятно, что голландец принес «Спартаку» много пользы на поле, брал титулы, забивал, отдавал. Но пока он находится под следствием, то, на мой взгляд, не должен возвращаться – это важный имиджевый момент. Закончатся судебные разбирательства в его пользу – появится почва для обсуждения.

Но это мое мнение, а что думает по этому поводу руководство красно-белых, мы пока не знаем – публично оно не высказывалось», – сказал Черчесов.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 08:49
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Комментарии (45)
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Cleaner
1738573451
У Спартака имидж укрывателя наркоторговцев и гопников. Имидж клуба уже давно где то под плинтусом...
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alefreddy
1738576839
Только Суд установит вину но не Черчесов
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VVM1964
1738576951
Баба Яга против !)...
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С-Петр-google
1738578005
Чабан усатый, тебя это не должно е.. Ть, иди лучше вонючих болотных тренируй.
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BANNIKOV1970
1738578832
Почему вас грёбаный нос это волнует?Катитесь туда где этот суд находится.
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Цугундeр
1738579803
))) Открытое заседание Тавареш/еского суда какое-то..) "Он, конечно, виноват, но он... не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи: он хороший человек. -И отличный работник! -А вы не знаете, так молчите. -Свободу Юрию Деточкину! Юра!"(с)
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шахта Заполярная
1738584086
Черчес точняк к блохастым собрался.
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alp
1738584809
ненуачо, бромантановый в спаме был.. гей в спаме был.. почему бы и уголовнику не побывать в спаме?
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Гор--google
1738590250
Усатый убил последний шанс даже мангальщиком попасть на кухню в Тарасовке.
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Каратель помойников
1738662652
Это шашлычник про имидж говорит? Полевой командир и разговоры про имидж, всё равно что проститутка про девственность
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