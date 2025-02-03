Президент РПЛ хочет видеть Промеса в России

Александр Алаев, президент РПЛ, рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в лигу.

«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ.

Он внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», – сказал Алаев.