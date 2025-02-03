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Президент РПЛ хочет видеть Промеса в России

Александр Алаев, президент РПЛ, рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в лигу.

«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ.

Он внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», – сказал Алаев.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «РБ Спорт»

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03.02.2025 17:03
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Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1738592222
Правильная позиция. *
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TIMOTHY
1738593530
Разве у него есть проблемы с законом? Какие то длинные проблемы, Лукойл не может даже решить с главным болелой Спартака из министерства) ни туда и не сюда проблема) странная проблема, долго уж не решаемая) отлить ромбик и повесить на грудь ))
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АлексМак
1738596420
совсем взбрендил?
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Plyash
1738605256
"...он внёс огромный вклад в развитие российского футбола и Спартака..." Золотые слова. Алаев сказал,как отрезал,похоже,знает что-то про Антоху,чего не знает никто...
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Дед otmoros
1738616579
Кулик кулика видит из далека! Родственные, видимо, души. Делайте выводы, господа!!!
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