Президент РПЛ хочет видеть Промеса в России

Александр Алаев, президент РПЛ, рассчитывает на возвращение Квинси Промеса в лигу.
«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ.
Он внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», – сказал Алаев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.