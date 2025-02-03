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  • Червиченко: «Позор: у наркобарыги Промеса, скорее всего, есть российский паспорт»

Червиченко: «Позор: у наркобарыги Промеса, скорее всего, есть российский паспорт»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заподозрил Квинси Промеса во владении российским паспортом.

«Позор, что этот человек (Промес) связан с именем российского клуба. Если кто-то ему умудрился втихаря выдать российский паспорт, это двойной позор. Но текущие события вполне говорят о том, что такое возможно. Если у него нет российского паспорта, то с какого черта наши люди подключаются к его защите? Только потому, что он играл за нас?

То, что он пытается уехать в Россию, а не в Нидерланды, где у него есть тюремный срок, говорит о том, что, скорее всего, паспорт присутствует. Потому что не будь у него другого гражданства, то его бы выдали Нидерландам. А раз идет дискуссия, кому его выдавать, значит, кто-то подсуетился.

Только идиоты могут поддерживать связь с Промесом. Официальные лица «Спартака» общаются с наркобарыгой, у которого преступление измеряется тоннами... У них в голове непорядок. Промеса не считал легендой «Спартака», и мне он никогда не нравился. Но пользу определенную принес как футболист – пару сезонов отлично всe залетело, особенно в чемпионский сезон. В категорию значимых людей для клуба нужно относить только россиян, а легионеров – исключительно в редких случаях. Тем более без «шлейфа дерьма», – сказал Червиченко.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Р-Спорт»

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03.02.2025 14:03
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Комментарии (32)
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ivany4
1738582727
И эта мразь, с километровым шлейфом дерьма, в сторону Великого Спартака, смеет рассуждать о чести и позоре?!?!?! Брать у таких барыг интервью, и выдавать за эксперта, это опуститься ниже плинтуса самому журналисту. Хотя, не даром у них древнейшая профессия стоящая рядом с профессией женщин, с низкой социальной ответственностью.))
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шахта Заполярная
1738582739
Когда же ты *ука подавишься своей желчью
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ScarlettOgusania
1738583313
зачем выдали российский паспорт Червю - вот кто настоящий позор, такие ростовские "барыги" должны сидеть в тюрьме за тот период работы в Спартаке, когда он пилил бюджет клуба на "легенд" из черного дерева... если бы у Квинси был российский паспорт, то его никто в РПЛ не считал бы легионером, тупая ты лысая и толстая жаба...
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andr45
1738583385
Как всем известно именно ЧЕРВИЧЕНКО пичкал спартаковцев бромантаном. Так что Андрюха именно тебе гореть в аду, за свои преступления, где допинг и наркотики не самые твои большие грехи
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...короче
1738583432
...Кум-падла, когда ты уже угомонишь своих вертухаев-попкарей вместе с ссученными у честных арестантов пайку каждый день крысить!?...
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Каратель помойников
1738584813
Позор тем кто у позорника жиробаса интервью берет
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lek!
1738588284
Позор ? Один из лучших легионеров , который не отбывал свой номер и оправдал вложенные в него деньги.
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Гор--google
1738589322
Как многим ты не нравишься, задал бы себе вопрос, - почему?
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fakeid
1738591883
стыдно за тарасятник)
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russkiisergei
1738655122
а, что Червиченко против наших родных наркобарыг не говорит ни слова, или у нас их нет? А, европу пусть хоть тоннами травят. мне лично не жалко!!! вот если бы он в России торговал, тогда он преступник был бы у нас!!! а, там кто его знает, что произошло!!! Червиченко, иди в рейд по закладчикам!!! вот и будешь тогда ярым борцом за справедливость, а пока просто пустослов!!!
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