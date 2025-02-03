Червиченко: «Позор: у наркобарыги Промеса, скорее всего, есть российский паспорт»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заподозрил Квинси Промеса во владении российским паспортом.

«Позор, что этот человек (Промес) связан с именем российского клуба. Если кто-то ему умудрился втихаря выдать российский паспорт, это двойной позор. Но текущие события вполне говорят о том, что такое возможно. Если у него нет российского паспорта, то с какого черта наши люди подключаются к его защите? Только потому, что он играл за нас?

То, что он пытается уехать в Россию, а не в Нидерланды, где у него есть тюремный срок, говорит о том, что, скорее всего, паспорт присутствует. Потому что не будь у него другого гражданства, то его бы выдали Нидерландам. А раз идет дискуссия, кому его выдавать, значит, кто-то подсуетился.

Только идиоты могут поддерживать связь с Промесом. Официальные лица «Спартака» общаются с наркобарыгой, у которого преступление измеряется тоннами... У них в голове непорядок. Промеса не считал легендой «Спартака», и мне он никогда не нравился. Но пользу определенную принес как футболист – пару сезонов отлично всe залетело, особенно в чемпионский сезон. В категорию значимых людей для клуба нужно относить только россиян, а легионеров – исключительно в редких случаях. Тем более без «шлейфа дерьма», – сказал Червиченко.