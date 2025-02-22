Промес забил за «Юнайтед»

В эти минуты проходит матч 18-го тура Первого дивизиона чемпионата ОАЭ между «Юнайтед ФК» и «Аль-Дахрой».

На 18-й минуте у хозяев счет открыл Квинси Промес. Это его восьмой гол за команду.