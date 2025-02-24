Мусагалиев ответил, является ли Промес легендой «Спартака»

Комик, фанат «Спартака» Азамат Мусагалиев оценил вклад Квинси Промеса в историю клуба.

«Когда Промес был в клубе, он, действительно, делал разницу на поле, в раздевалке, в плане болельщиков – везде Квинси делал «Спартак» лучше.

Можно ли назвать его легендой клуба? Да. Это человек, который в новейшей истории, действительно, очень много принес для московского «Спартака», – считает Мусагалиев.