Мусагалиев ответил, является ли Промес легендой «Спартака»

Комик, фанат «Спартака» Азамат Мусагалиев оценил вклад Квинси Промеса в историю клуба.
«Когда Промес был в клубе, он, действительно, делал разницу на поле, в раздевалке, в плане болельщиков – везде Квинси делал «Спартак» лучше.
Можно ли назвать его легендой клуба? Да. Это человек, который в новейшей истории, действительно, очень много принес для московского «Спартака», – считает Мусагалиев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.