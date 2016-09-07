Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев: «Черчесов – классный специалист, как тренер он может дать мне очень многое»

    Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о том, как он получил вызов в сборную России от нового главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Также игрок отметил, что уже был знаком со специалистом ранее, несмотря на то, что ни разу в своей карьере не работал под его началом.

    – Как узнали, что вы в списке Черчесова?

    – Пришел с тренировки – звонит незнакомый номер. Оказалось, журналист. От него и узнал.

    – Это тогда вы сказали самоуверенное: «Ничего неожиданного в вызове нет»?

    – Слова переиначены. Я сказал в другом ключе: «Надеялся, что меня вызовут, и рад, что надежды оправдались».

    – РФС вообще не оповещает игроков о приглашении на сбор?

    – Оповещает. Но только после того, как список игроков официально объявили на сайте. Пришло СМС от Сергея Куличенко (старший администратор сборной. – Ред.), обсудили, на какое время лучше взять билет до Москвы. При Капелло то же самое было, заранее о вызове никто не знал. Только тогда эсэмэски приходили от Элизабет (Бартоше, бывшая тревел-менеджер сборной. – Ред.): «Вас вызвали в сборную».

    – С Черчесовым вас хоть что-то связывает?

    – В командах никогда не пересекались, но знакомы. Как-то раз я приехал на матч «Терека» друзей повидать. В ту пору команду как раз Черчесов возглавлял. Тогда и познакомились.

    – Ринат Билялетдинов говорит, что в 2014-м Черчесов хотел пригласить вас в «Динамо». Было?

    – Да, мой менеджер говорил мне об интересе со стороны «Динамо». Было приятно узнать об этом, потому что у динамовцев сильный состав. Да и тренер Черчесов очень хороший, в России его уважают. А после успеха в «Легии» зауважали и в Европе.

    – Почему же не перешли?

    – На тот момент никаких предложений я не хотел принимать. Меня все устраивало в «Рубине». И сейчас устраивает. Я вообще не любитель бегать из одной команды в другую. Рад, что все-таки появилась возможность поработать с Черчесовым. Убежден, что как тренер он может дать мне очень многое. Классный специалист. Думаю, я не первый человек, который говорит вам об этом.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 7 сентября 2016, 20:29

      Вытащи свой язык из его волосатой жопы, ты лижешь, как пес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 7 сентября 2016, 17:29

      Столько шума из-за товарищеских матчей... Понимаю, что Черчесов хочет проверить всех и держится за результат, но Шишкина на правый фланг обороны ставить? Ну мягко говоря у нас много футболистов по-крепче, чем Шишкин будут) А результат матча с Ганой и вовсе сделал Самедов, который и раньше играл ровно также. Проблема в том, что этот самый Самедов, который блистает против Ганы в товарищеских матчах, уже какой промежуток времени сдувается на крупных турнирах... Поэтому чему радоваться по итогам товарищеских матчей? Составу новому? Так тому же Шишкину уже 29 лет) Не то, что хотелось бы видеть в нынешней сборной России.
      Но это по минусам, по плюсам конечно пройтись тоже стоит. В отличии от горе Слуцкого, Черчесов заметил наконец игроков Ростова. Я был очень расстроен, когда Ерохина не взяли в сборную, но слава богу, каким то чудом, но он попал в итоге в состав и даже на поле появился в матче с Турцией. Такие решения, которые иногда кажутся обычным болельщикам единственными адекватными, почему то для тренеров сборной становятся неподъемными, почему неизвестно. Так что хорошо, что Черчесов такой, какой он есть, поддается решению фанатов, наконец появляются игроки помимо Кержакова, Аршавина, Игнашевича и Широкова, которые причем ничуть не хуже, а во много даже и лучше своих предшественников. Вот эту смену поколений, на тех 26-летних футболистов, которые сейчас выступают за сборную, надо было проводить 6 лет тому назад... Так что радует присутствие Миранчука и Зобнина, наконец хоть молодых замечать стали) Но и это лишь начало, Акинфеев же тоже не вечный, обратил бы Черчесов еще свой взор на Митрюшкина, который через товарищеские матчи сборной, тоже бы практику получал... На перспективу как никак надо работать, причем когда если не сейчас? Сейчас, когда у нас нету официальных матчей ближайшие 1.5 года?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Жентус 7 сентября 2016, 19:31

      Миранчук сыграл отстойно, Оздоев еще хуже. Что же хорошего в их появлении на поле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Жентус 7 сентября 2016, 19:37

      А уж Митрюшкин просто необходим в сборной; в швейцарском чемпионате 8 голов в 5-ти играх. Крицюку всего 25, да и Джанаев с Акинфеевым не старики. В 2018-м будет всего по 31-32 года. Для вратарей - ни что.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 7 сентября 2016, 16:53

      Лизни поглубже.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan > zenit888 7 сентября 2016, 17:07

      глор

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11