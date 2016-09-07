Ярмоленко: «Суркис не сдержал своего слова, пообещав отпустить меня из «Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о причинах, помешавших ему сменить команду в летнее трансферное окно. По словам 26-летнего игрока, президент клуба Игорь Суркис не сдержал своего обещания отпустить его при наличии предложений. Ранее сообщалось, что активный интерес к футболисту проявлял «Эвертон».

«Действительно, я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. Поступило предложение от «Эвертона». Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне пошли навстречу и помогли осуществить мечту попробовать себя в другом, более сильном чемпионате. Потому что когда у меня заканчивался контракт, я считаю, что со своей стороны сделал все красиво по отношению к клубу. Я не мог уйти бесплатно, чтобы «Динамо» не получил за меня компенсацию. Потому что без него я был бы никем, и никто бы не узнал такого футболиста как Ярмоленко.

Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида, но ничего страшного, я подписал контракт, я это понимаю и буду работать как профессионал. Я не буду ходить и жаловаться, а намерен работать и продолжать совершенствовать свою игру.

Было ли предложение только от «Эвертона»? То, что я знаю, – было от «ирисок». Я видел все документы, которые были отправлены в клуб. Предложение поступило за 7 часов до закрытия трансферного окна, а переговоры велись довольно длительный срок. Я знаю, что они разговаривали с президентом достаточно долгий период времени, а о чем они говорили – я этого уже не знаю, потому что это не в моей компетенции.

Да, я тоже понимаю президента. Но мы продали Драговича, и на его место мы же никого не купили. Повторюсь, я не держу ни на кого зла. Это футбол, это бизнес, и здесь каждый приветствует только свои интересы. Я понимал, на что иду. Я могу объяснить, почему подписал с «Динамо» такой долгосрочный контракт. Мне тоже не 18 или 19 лет, в футболе всякое бывает, бывают травмы, и этим контрактом я где-то обезопасил свое будущее.

Но снова-таки, я не хочу просто сидеть и получать деньги, мне это неинтересно. Да, я хочу попробовать себя в другом чемпионате, и, если это получится, буду очень рад. Если это не получится, я буду добросовестно выполнять свой контракт. Главный тренер, мои партнеры могут подтвердить, что я никогда не пропускал тренировок, не выхожу и не балуюсь на тренировках, всегда добросовестно отношусь к своим обязанностям. Так должен поступать любой нормальный футболист, который уважает себя и ту команду, в которой он играет», – приводит слова Ярмоленко «Футбол24».