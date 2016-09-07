Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ярмоленко: «Суркис не сдержал своего слова, пообещав отпустить меня из «Динамо»

Ярмоленко: «Суркис не сдержал своего слова, пообещав отпустить меня из «Динамо»

7 сентября 2016, 15:44
7

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о причинах, помешавших ему сменить команду в летнее трансферное окно. По словам 26-летнего игрока, президент клуба Игорь Суркис не сдержал своего обещания отпустить его при наличии предложений. Ранее сообщалось, что активный интерес к футболисту проявлял «Эвертон».

«Действительно, я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. Поступило предложение от «Эвертона». Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне пошли навстречу и помогли осуществить мечту попробовать себя в другом, более сильном чемпионате. Потому что когда у меня заканчивался контракт, я считаю, что со своей стороны сделал все красиво по отношению к клубу. Я не мог уйти бесплатно, чтобы «Динамо» не получил за меня компенсацию. Потому что без него я был бы никем, и никто бы не узнал такого футболиста как Ярмоленко.

Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида, но ничего страшного, я подписал контракт, я это понимаю и буду работать как профессионал. Я не буду ходить и жаловаться, а намерен работать и продолжать совершенствовать свою игру.

Было ли предложение только от «Эвертона»? То, что я знаю, – было от «ирисок». Я видел все документы, которые были отправлены в клуб. Предложение поступило за 7 часов до закрытия трансферного окна, а переговоры велись довольно длительный срок. Я знаю, что они разговаривали с президентом достаточно долгий период времени, а о чем они говорили – я этого уже не знаю, потому что это не в моей компетенции.

Да, я тоже понимаю президента. Но мы продали Драговича, и на его место мы же никого не купили. Повторюсь, я не держу ни на кого зла. Это футбол, это бизнес, и здесь каждый приветствует только свои интересы. Я понимал, на что иду. Я могу объяснить, почему подписал с «Динамо» такой долгосрочный контракт. Мне тоже не 18 или 19 лет, в футболе всякое бывает, бывают травмы, и этим контрактом я где-то обезопасил свое будущее.

Но снова-таки, я не хочу просто сидеть и получать деньги, мне это неинтересно. Да, я хочу попробовать себя в другом чемпионате, и, если это получится, буду очень рад. Если это не получится, я буду добросовестно выполнять свой контракт. Главный тренер, мои партнеры могут подтвердить, что я никогда не пропускал тренировок, не выхожу и не балуюсь на тренировках, всегда добросовестно отношусь к своим обязанностям. Так должен поступать любой нормальный футболист, который уважает себя и ту команду, в которой он играет», – приводит слова Ярмоленко «Футбол24».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Динамо К Ярмоленко Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Grelas
1473257448
Зачем ему в Англию? У них теперь и там Гейропа и гейропейский топ чемпионат.
Ответить
С-Пб on-line
1473259044
Да срать им на тебя, как и тебе на них! ухра инская патриотичность
Ответить
RamonCSKA
1473261973
Да с украины все валят,не только футболисты ,у нас куча мигрантов уже даже с запада украины в Саратове Можно вообще закрывать как страну
Ответить
JI e x a
1473262479
Ну к Андрюхе тут претензий нет,а Суркис, конечно, кончелыга. И так уже срубил сколько бабла на этом игроке, дай ему уже поиграть для себя. Нет, надо гноить до старости в Украине, пусть лучше играет со всякими волынями и олимпиками.
Ответить
druga7
1473275456
Жалко Ярмоленко. Суркис уже давно говорил что отпустит Андрея.
Ответить
Главные новости
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
2
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
1
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
1
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
12
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+