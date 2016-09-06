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    Отбор ЧМ-2018. Белоруссия отобрала очки у Франции, Португалия уступила Швейцарии, Голландия не смогла обыграть Швецию

    Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Сборная Белоруссии неожиданно у себя дома отобрала очки у Франции, Швейцария в родных стенах нанесла поражения действующему чемпиону Европы – Португалии, а Голландия смогла добыть только ничью в поединке со Швецией.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа

    Белоруссия – Франция – 0:0

    Швейцария – Португалия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эмболо, 23; 2:0 – Мехмеди, 30.

    Удаления: Джака, 90+3 – нет.

    Швеция – Голландия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 43; 1:1 – Снейдер, 67.

    Гибралтар – Греция – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Митроглу, 10; 1:1 – Уокер, 26; 1:2 – Уайзмэн, 44 (автогол); 1:3 – Фортунис, 45; 1:4 – Торосидис, 45.

    Болгария – Люксембург – 4:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рангелов, 1:1 – Хоаким, 60; 1:2 – Хоаким, 62; 2:2 – Марселиньо, 65; 3:2 – Попов, 79; 3:3 – Бонерт, 60; 4:3 – Тонев, 90.

    Андорра – Латвия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шабала, 48.

    Босния и Герцеговина – Эстония – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Спахич, 7; 2:0 – Джеко, 23 (пенальти); 3:0 – Медуньянин, 71; 4:0 – Ибишевич, 83; 5:0 – Спахич, 90.

    Кипр – Бельгия – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Р. Лукаку, 13; 0:2 – Р. Лукаку, 61; 0:3 – Феррейра-Карраско, 81.

    Фарерские острова – Венгрия – 0:0

    Албания – Македония – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Садику, 9; 1:1 – Алиоски, 51; 1:2 – Балай, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 23:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      murakami777 7 сентября 2016, 05:43

      Молодцы, белорусы! Поздравляю! Швейцария и Венгры удивили))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 сентября 2016, 03:23

      Предсказуемые результаты. Белоруссия удивила, хотя играть в ничью с Францией или выигрывать ей не впервой...

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 7 сентября 2016, 02:05

      вот вам и чемпионы европы:DD

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG 7 сентября 2016, 01:35

      Белорусы молодцы!
      Но кэф 66 засрали)) 1 матч

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 7 сентября 2016, 00:47

      Отлично отыграли

      0
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      Рейтинг: +54

      t98 7 сентября 2016, 00:34

      Только белорусы не дали все ставки за сегодня выиграть

      -1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 сентября 2016, 00:02

      белорусы молодцы

      2
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