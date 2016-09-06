Зобнин: «Мне комфортно играть вместе с Дзагоевым и Газинским»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после победного матча с Ганой (1:0). Игрок отметил, что главный тренер Станислав Черчесов не ставил каких-либо запретов на поле, но при этом просил почаще искать пасом партнеров, находящихся ближе к воротам соперника. Также по словам хавбека, он комфортно чувствовал себя в центре поля рядом с Аланом Дзагоевым и Юрием Газинским.

«В первые минуты после фола ганского футболиста было больновато, но, слава богу, все обошлось. В конце лично я немного подустал. Мы подсели, поэтому и начали появляться моменты у наших ворот. Станислав Черчесов ничего не запрещал. Конечно, говорит, что сначала нужно искать варианты впереди, потом поперек, а затем уже назад. После игры он поздравил Васю Березуцкого с сотым матчем за сборную и с победой. Мы могли сыграть лучше, если бы забили второй, расслабились.

Играть вместе с Дзагоевым и Газинским мне комфортно. Первый тайм мы прекрасно себя чувствовали, игра давалась. В концовке подустали и появились разрывы. Гана – хороший, сильный соперник, техничные ребята, играющие в сильных командах», – сказал Зобнин.