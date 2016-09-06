Черчесов: «Сборная России должна играть интенсивно на протяжении всего матча»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Ганой (1:0) в товарищеском поединке. Наставник отметил, что высокую интенсивность команда должна демонстрировать на протяжении всей игры, а не только в определенные ее периоды.

«Первый тайм нам удался, но показанную интенсивность нужно демонстрировать на протяжении 90 минут. Понятно, что на таком уровне соперник перехватывает, владеет мячом, но мы договаривались, что не будем отдавать инициативу. Россия стала немного недорабатывать, начали появляться зоны. Нужно работать над этим, потому что если не будет интенсивности, то не будет и результата», – отметил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».