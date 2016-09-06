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  • Товарищеский матч. Гол Смолова принес сборной России победу над Ганой

Товарищеский матч. Гол Смолова принес сборной России победу над Ганой

6 сентября 2016, 20:54
51

Сборная России во втором поединке под руководством Станислава Черчесова в родных стенах нанесла минимальное поражение Гане. Автором единственного и победного мяча стал нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забивший на 20-й минуте встречи после передачи хавбека «Локомотива» Александра Самедова.

Товарищеский матч

Россия – Гана – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Смолов, 20.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Березуцкий, Семенов, Петров (Кудряшов, 79), Газинский (Оздоев, 63), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Дзагоев (Миранчук, 58), Жирков (Шатов, 82), Смолов (Полоз, 88).

Гана: Квараси, Аффул, Баба, Бойе, Менса, Вакасо (Дункан, 78), Атсу, Аква, Тейе (Агьеманг-Баду, 63), Дж. Айю, Ашампонг (Аккам, 78).

Предупреждения: Зобнин, 81 – Бойе, 53.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Гана Смолов Федор
Комментарии (51)
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cska-62
1473185456
Сыграли вполне достойно и заслуженно победили. Надо, конечно, ещё работать и работать над реализацией моментов, и над тем, чтобы весь матч не расслабляться и сохранять концентрацию. На 89 минуте Акинфеев отразил удар в упор в угол ворот именно потому, что наши защитники африканца просто оставили одного в своей штрафной площади. Акинфеев реабилитировался, ибо именно он в конце первого тайма «проспал момент», когда был нанесён предсказуемый и несильный обводящий удар, угодивший в перекладину наших ворот. Любой вратарь уровня Акинфеева просто обязан был верно занять позицию и без особого труда рукой перекинуть мяч за ворота, а не оставлять эпизод на волю случая… Надеюсь, что и Акинфеев, и Черчесов это прекрасно понимают, и сделают выводы. Расслабляться нельзя всё игровое время матча! И лучше всё это разобрать «по косточкам» сейчас, чем тогда, когда уже будет пропущен совсем необязательный мяч.
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ivanthebest
1473185745
В целом неплохая игра... Главное отличие, стали включать скорости, а не унылое ватокатство которое царило что при Капелло, что при Лёне... Дальше думаю и лучше сыграются и у Саламыча будет шанс более основательно донести свои идеи. Потому что за такое, что было в концовке, когда упустили Атсу и потащил конифей, видно было у Саламыча чёткое желание кому-то нахлабучить по щщам...
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Фан666
1473185767
Да друзья мои, это свершилось! Мы великая футбольная держава! Мы самые сильные в мире! Мы сделали это! Мы обыграли саму сборную Ганы в безумном по унынию матче! Давайте поздравим друг друга с этой великой победой и обнимемся в едином праздничном угаре! Поднимем бокалы с шампанским, если не позволяет бюджет то хотя бы со стеклоочистителем, и выпьем за наши будущие победы. Пусть трепещут другие футбольные державы, мы не боимся ни сборной Гаити, ни тем более Фиджи! Ура, товарищи! Ура!
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alex1951
1473187004
...свой гол Смолов посвятил Лапырёвай, как верно он заметил - секс это кекс т.е. лучше чем футбол! ма ла ток !
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Russo_
1473187393
Смолов 5
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Ral13
1473188515
Из всей игры особенно запомнились только слова комментатора : " ...надеюсь Станислав Саламович и Черчесов найдут общий язык..." . А я и не знал, что Станислав Саламович и Черчесов два разных человека.
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Munez89
1473190388
Короче понятно всё, кого не ставь, хоть Путина, игры не будет нормальной.
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Zeff
1473191504
Игроков у нас нет.
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1bear
1473196721
...слабовато - игра сборной не впечатляет - ждём прогресса,но плохо верится...
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Павел Буре
1473228668
я думаю, был бы чемпионат африки, россия была бы в тройке призеров.
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