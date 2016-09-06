Товарищеский матч. Гол Смолова принес сборной России победу над Ганой

Сборная России во втором поединке под руководством Станислава Черчесова в родных стенах нанесла минимальное поражение Гане. Автором единственного и победного мяча стал нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забивший на 20-й минуте встречи после передачи хавбека «Локомотива» Александра Самедова.

Товарищеский матч

Россия – Гана – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Смолов, 20.

Россия: Акинфеев, Шишкин, Березуцкий, Семенов, Петров (Кудряшов, 79), Газинский (Оздоев, 63), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Дзагоев (Миранчук, 58), Жирков (Шатов, 82), Смолов (Полоз, 88).

Гана: Квараси, Аффул, Баба, Бойе, Менса, Вакасо (Дункан, 78), Атсу, Аква, Тейе (Агьеманг-Баду, 63), Дж. Айю, Ашампонг (Аккам, 78).

Предупреждения: Зобнин, 81 – Бойе, 53.