Бышовец: «Акинфеев, Березуцкий и Жирков способны влиять на ход игры»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Ганы. По мнению специалиста, Россия должна выставить более атакующий состав на игру.

«Мне понравился первый тайм с турками. Хотелось бы, чтобы против африканцев ребята действовали так же активно. Необходимо сохранить качество игры, но при этом дать возможность выйти тем, кто не выступал в Анталье. Необходимо атаку сделать более насыщенной и, как результат, острой.

На сегодня у сборной оптимальный – и весьма перспективный – состав. Точно могу сказать, что Акинфеев, Березуцкий и Жирков должны начать матч с африканцами с первых минут – это люди, способные влиять на ход игры», – заявил Бышовец.