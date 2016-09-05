Сборная Ганы лишилась Андре Айю и Гьяна накануне матча с Россией

Сборная Ганы в преддверии товарищеской встречи с Россией лишилась двух нападающих. Как сообщил тренер «черных звезд» Авраам Грант, Андре Айю и Асамоа Гьян не смогут принять участие в завтрашнем матче по причине повреждений. Поединок пройдет на «Локомотиве» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, игра против Ганы станет для Станислава Черчесова второй на посту главного тренера сборной России. В своем первом матче под руководством 53-летнего специалиста национальная команда добилась ничьей с Турцией (0:0).