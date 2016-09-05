Зинченко: «Пустые трибуны – главный минус для сборной Украины»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о подготовке к матчу 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, в котором его команда встретится с сенсацией прошедшего Евро-2016 – сборной Исландии.

«Эмоции от сборов с Шевченко только положительные. Строится новая команда. Прошло не много времени после провального Евро. Мы привыкаем к новым идеям Андрея Николаевича и ждем уже выхода на поле. Он пообщался с каждым, но исключительно о предстоящей игре.

Что касается пустых трибун, то это самый главный минус! Без нашего 12-го игрока будет очень сложно», – цитирует Зинченко Sport.ua.

Напомним, что матч между сборными Украины и Исландии состоится в понедельник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.