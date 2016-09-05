Пятов: «Исландия хорошая команда, которая на Евро-2016 чего-то достигла»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов оценил ближайшего соперника по отборочному раунду чемпионата мира-2018 – сборную Исландии.

«Украина сильнее Исландии? Я так никогда не говорю. Могу только сказать, что мы играем дома, но играем с хорошей командой, которая на Евро-2016 чего-то достигла. Наша задача — выполнять требования тренеров и отдаваться на поле. Счет может быть каким угодно, но когда ты показываешь игру, за которую не стыдно, результат рано или поздно приходит.

С приходом Андрея Шевченко стало очень много тактики. Мы все время перемещаемся, этому уделяется достаточно внимания. От этого как раз и зависит эффективный контроль мяча, а также надежность в обороне», – приводит слова Пятова издание «Команда».

Матч сборных Украины и Исландии состоится в понедельник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.