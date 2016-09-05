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  • Шляхтин: «Подписание Молло можно считать трансферной удачей»

Шляхтин: «Подписание Молло можно считать трансферной удачей»

5 сентября 2016, 08:43
4

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин остался доволен трансферной кампанией команды, но отметил негативные вещи, которые складываются вокруг команды.

«Итогами трансферной кампании в целом мы довольны как со спортивной точки зрения, так и финансовой. Безусловно, подписание Молло можно считать нашей трансферной удачей. Знаю, что болельщики нашей команды восприняли новость о его возвращении с огромным воодушевлением. Сегодня ночью футболист прибыл в Самару, в аэропорту его встречали болельщики «Крыльев». Могу сказать, что французу такая встреча была очень приятна.

Сейчас команда в рабочем режиме готовится к матчу с «Ростовом». Настрой у всех боевой, атмосфера позитивная, новички быстро вписались в коллектив. Команда горит желанием изменить турнирное положение, начать побеждать. Надо собраться, сконцентрироваться и выйти из этой непростой турнирной ситуации. Конечно, очень нужна и важна поддержка болельщиков, домашних трибун.

К сожалению, есть и неприятные вещи. Предпринимаются попытки создать негатив вокруг «Крыльев», дискредитировать клуб в глазах общественности и болельщиков, «вбросить» компрометирующую информацию, необъективно ее подать. Насколько мне известно, уже в ближайшее время будет такая публикация против «Крыльев» и руководства клуба. Думаю, к этому надо относиться спокойно, понимая контекст происходящего», – рассказал Шляхтин в интервью «Волга Ньюс».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Молло Йоан
Комментарии (4)
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SandersMax
1473054753
удачи крыльям. хорошая покупка
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iuda
1473061341
Плохо, что Крылья информационно подбивают
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Sem063
1473096510
Мы сильнее всех ! Мы дружнее всех!
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alexis02lion
1473129300
Так то да оптимальный трансфер. И он у нас заиграл, да и команде нужен лидер. А по результатам трансферной компании Конифей вздохнул - ушёл Яхович, теперь ему не страшно.
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