Руни: «Однажды я оглянусь на свои достижения, но сейчас я смотрю вперед»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал то обстоятельство, что матч первого тура отбора на ЧМ-2018 против Словакии станет для него 116-м за национальную команду.

Руни обойдет по этому показателю Дэвида Бекхэма, став рекордсменом среди полевых игроков сборной и вторым среди всех футболистов после вратаря Дэвида Шилтона, на счету которого 125 встреч.

«Представлять страну – это всегда честь. Быть вторым по числу матчей сборную – это тоже великолепно.

Но сейчас все мысли о команде. Уверен, что однажды я оглянусь, но прямо сейчас я смотрю вперед. Я сфокусирован только на этом.

Думаю, матч против Словакии будет сложным, потому что это очень организованная команда. Марек Гамшик и Роберт Мак представляют реальную угрозу. Эти двое могут доставить неприятностей, если дать им пространство», – сказал Руни.