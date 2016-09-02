Сарсания: «Уход Халка, Мусы и Гарая сделал наш футбол значительно слабее»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания оценил трансферную кампанию российских клубов в летнее межсезонье.

«Уход Халка, Мусы и Гарая – главные трансферы в России за это лето. К сожалению, наш футбол однозначно стал слабее после ухода таких звезд. Из тех, кто пришел, я бы выделил Фернандо из «Спартака», – футболист неплохого уровня, способный усилить красно-белых. Из внутренних переходов выделю трансфер Новосельцева в «Зенит» и Денисова в «Локомотив».

Я бы отметил не активность клубов, а уровень переходов. Если сравнить ушедших звезд с игроками, которые приехали, можно заключить, что общий уровень нашего футбола усреднился», – сказал Сарсания.