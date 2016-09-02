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  • Яя Туре не попал в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

Яя Туре не попал в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

2 сентября 2016, 17:11
4

«Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре.

Вратари: Браво, Кабальеро.

Защитники: Санья, Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Отаменди.

Полузащитники: Фернандо, Стерлинг, Гюндоган, Навас, Де Брюйне, Делф, Сане, Силва, Фернандиньо.

Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.

Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Барселоной», «Селтиком» и менхенгладбахской «Боруссией».

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Лига чемпионов Манчестер Сити Туре Яя
Комментарии (4)
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Тraumtanzеr
1472827746
Гвардиола убирает лидеров из состава.
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фанатище
1472828592
Тренер - трус. Тренер хороший, даже очень. Но как человек - говно. Ну не понимаю я, чем ему не угодил этот лучший полузащитник на своей позиции.
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Челнинец
1472831405
НЕ зря с Барсы ушел, терки видать, зимой значит свалит с клуба!
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Тима 88
1472843958
Жаль
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