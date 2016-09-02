Яя Туре не попал в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17.
Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре.
Вратари: Браво, Кабальеро.
Защитники: Санья, Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Отаменди.
Полузащитники: Фернандо, Стерлинг, Гюндоган, Навас, Де Брюйне, Делф, Сане, Силва, Фернандиньо.
Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.
Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Барселоной», «Селтиком» и менхенгладбахской «Боруссией».
Источник: ФК «Манчестер Сити»