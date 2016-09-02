Сборная России тренируется без Тарасова

Сборная России проводит тренировку на поле стадиона «Арена Химки». Перед началом тренировки команда поздравила Станислава Черчесова с 53-летием. В занятиях в общей группе принимают участие все вызванные наставником национальной команды футболисты, кроме полузащитника Дмитрия Тарасова. Игрок «Локомотива» получил повреждение в матче со сборной Турции (0:0) и занимается по индивидуальной программе. Таким образом, тренерский штаб сможет рассчитывать практически на всех игроков в предстоящем товарищеском матче с командой Ганы, передает корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Напомним, товарищеский матч Россия-Гана пройдет 6 сентября в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по Москве.