Нойер назначен капитаном сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что новым капитаном национальной команды станет голкипер Мануэль Нойер.

«У Нойера есть все, чтобы быть капитаном. Он добился выдающихся спортивных достижений. Мануэль является командным игроком и образцом для подражания. У него также отличные человеческие качества. Он очень ответственный и всегда пользуется уважением в команде», – цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что предыдущим капитаном сборной Германии был Бастиан Швайнштайгер, который завершил международную карьеру.