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Нойер назначен капитаном сборной Германии

1 сентября 2016, 17:16
4

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что новым капитаном национальной команды станет голкипер Мануэль Нойер.

«У Нойера есть все, чтобы быть капитаном. Он добился выдающихся спортивных достижений. Мануэль является командным игроком и образцом для подражания. У него также отличные человеческие качества. Он очень ответственный и всегда пользуется уважением в команде», – цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что предыдущим капитаном сборной Германии был Бастиан Швайнштайгер, который завершил международную карьеру.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Швайнштайгер Бастиан Нойер Мануэль Лев Йоахим
Комментарии (4)
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BlackMurder
1472748770
по стопам Кана!!!
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Su27Flanker
1472749864
Достойная кандидатура
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VReDNiY
1472752233
Почему не Хумельс или Боатенг? На мой взгляд Матс и Боа достойны быть капитанами сборной. Против Ману ничего не имею. Аааааааааа еще же есть Мюллер
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zatonn
1472819278
Прекрасно! Достойный капитан!
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