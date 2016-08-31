Нойштедтер: «Думал о переходе в «Рубин», но вариант с «Фенербахче» был интереснее»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал трансферные слухи, которые возникали вокруг его персоны этим летом.

– Скажу только, что с парой клубов говорил. Но упоминать названия не стану.

– Ходили разговоры, что вы подписали предварительное соглашение с ЦСКА.

– Такого не было.

– Но что точно было – главный тренер «Рубина» Хави Грасия подтвердил, что вас звали в Казань, и лишь когда этот вариант сорвался, переключились на Александра Сонга. Для себя «Рубин» всерьез рассматривали?

– Да, звали, я раздумывал. Но в конце концов решил и сказал, что в 28 лет это для меня не вариант.

– Почему?

– Потому что вариант с «Фенербахче» показался мне интереснее, чем «Рубин». Очень доволен, что сюда пришел. И клуб, и пацаны в команде отличные, и люди в стране очень приятные, помогают во всем. Учу турецкий, причем сам, без преподавателя. «Хорошо», «как дела», «доброе утро», «добрый вечер» – все базовые выражения уже знаю. А в команде помогает переводчик с английского, испанского и португальского.

– В СМИ проходила информация, будто ваша жена сказала, что не хочет жить в России.

– Отправиться в Турцию – мое и только мое решение. Разумеется, всегда говорю жене о предложениях, которые у меня есть, но окончательное слово за мной. А она сказала, что со мной хоть куда поехала бы. Так что это неправда. Может, кто-то просто не ожидал, что я откажусь, и поэтому запустили такую информацию. Но супруга тут абсолютно ни при чем.