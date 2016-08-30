Пятов: «Давайте мы сначала попадем на ЧМ-2018, а потом нам скажут – ехать туда или нет»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед началом отборочного цикла к ЧМ-2018 поделился своим мнением о возможной поездке на мировое первенство в Россию, с которой у украинской стороны сложились конфликтные отношения.

«Давайте мы туда попадем сначала. Это долгий путь, еще полтора-два года, чтобы туда пробиться. А когда мы уже сможем там выступить, будем отталкиваться от ситуации. Я думаю, не мне это решать, куда мы поедем. У нас есть федерация, есть ее президент, и как он скажет, так мы и будем действовать», – заявил Пятов в интервью газете «Новое время».