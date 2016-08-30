Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кверквелия: «Один российский клуб, играющий в Лиге чемпионов, хотел арендовать меня»

Кверквелия: «Один российский клуб, играющий в Лиге чемпионов, хотел арендовать меня»

30 августа 2016, 17:49
6

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия заявил, что во время летнего трансферного окна имел три предложения о переходе. Одно из них – от российского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

– Думаю, тренер просто не хочет, чтобы я играл, потому что знает: я могу играть в футбол. Я очень хочу играть в «Рубине», Казань для меня стала вторым домом, но если мне не дают играть, я готов уйти в аренду. Есть три команды, в которые я готов был уйти, но меня не отпускают.

– Можете сказать, какие команды?

– Одна из них – российская, играет в Лиге чемпионов. Этот клуб готов был взять меня в аренду. А что происходит в «Рубине» – я не понимаю. Было бы понятно, если бы был результат с этим составом, но какой результат – вы видите сами. А в старте на поле выходят все те же игроки, которых привез новый главный тренер. Для него его игроки – самые лучшие.

Источник: KazanFirst
Россия. Премьер-лига Рубин Кверквелия Соломон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1472569376
Кверкелия - хороший защитник и пригласил его Курбан Бердыев, у которого конфликт с руководством казанского клуба, поэтому его и не отпускают.
Ответить
FanatSerj
1472579914
"Одна из них – российская, играет в Лиге чемпионов. Этот клуб готов был взять меня в аренду." Аххх-хааа-хааа ну прям у нас 5 клубов в ЛЧ играют, ага прям непонятно в какой клуб пригласили, еще бы загадку загадал: Тренирует, но не тренер и с четками не расстается ))))
Ответить
Black Giz
1472587529
А Кверквелия юморист, однако)))) Так то есть из кого выбрать))))
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
3
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
1
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
5
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
1
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
Все новости
Все новости
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
1
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
5
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
5
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
2
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+