Кверквелия: «Один российский клуб, играющий в Лиге чемпионов, хотел арендовать меня»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия заявил, что во время летнего трансферного окна имел три предложения о переходе. Одно из них – от российского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

– Думаю, тренер просто не хочет, чтобы я играл, потому что знает: я могу играть в футбол. Я очень хочу играть в «Рубине», Казань для меня стала вторым домом, но если мне не дают играть, я готов уйти в аренду. Есть три команды, в которые я готов был уйти, но меня не отпускают.

– Можете сказать, какие команды?

– Одна из них – российская, играет в Лиге чемпионов. Этот клуб готов был взять меня в аренду. А что происходит в «Рубине» – я не понимаю. Было бы понятно, если бы был результат с этим составом, но какой результат – вы видите сами. А в старте на поле выходят все те же игроки, которых привез новый главный тренер. Для него его игроки – самые лучшие.