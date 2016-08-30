Капитаном сборной Англии останется Руни

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что не собирается отбирать капитанскую повязку у Уэйна Руни.

«Уэйн был превосходным капитаном для Англии, и та манера, в которой он исполнял эту роль, облегчила мне решение попросить его продолжить.

Достижения Уэйна говорят сами за себя. Он – старший в команде, и партнеры его очень уважают. Все эти факторы указывают на то, что правильно будет выбрать лидером именно его», – сказал Эллардайс.

Руни провел за сборную 115 матчей и вместе с Дэвидом Бекхэмом является рекордсменом по этому показателю среди полевых игроков. Также он – лучший бомбардир национальной команды с 53 голами на счету.