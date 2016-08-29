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Тимощук: «Не откажусь, если предложат поиграть еще один-два года»

29 августа 2016, 07:17

Экс-хавбек «Зенита» Анатолий Тимощук, защищающий ныне цвета «Кайрата», отметил, что, возможно, продлит карьеру игрока еще на год-два. По словам 37-летнего футболиста, у него еще есть силы и желание выходить на поле.

– Пролейте свет на свое будущее, ведь через два месяца у вас заканчивается контракт с «Кайратом»... Вас ждать в тренерском штабе Луческу? Или, может, еще поиграете?

– Я уже получил тренерскую лицензию А, сейчас учусь на категорию Pro, в феврале должен закончить обучение. Есть разные задумки... А чем больше вариантов, тем больше болит голова – не знаешь, что выбрать. Есть разные пути – продолжить карьеру в какой-то селекционной службе, в агентской области, конечно, существуют и чисто футбольные предложения. Возраст по спортивным меркам у меня уже серьезный. Но чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от игры. А для меня всегда это было важно. Вот мы говорили о Китае... Кто-то поехал туда зарабатывать деньги. Я никогда не думал, что окажусь в Казахстане, но в первую очередь проникся идеей.

– Серьезным подходом к выстраиванию клуба?

– Да. Когда мне позвонил президент и сказал, мол, ты приезжай, посмотри, что мы строим, как у нас к этому относятся... Я прилетел и увидел то, что мне в какой-то степени напомнило «Шахтер». То есть все с нуля. «Кайрат» – легендарный клуб для Казахстана, но последнее чемпионство было взято уже давно. Пришел новый президент, с большими амбициями, строит новую базу, новую команду. Стать частью такого проекта всегда интересно. Ты понимаешь, что как бы ни приходилось тяжело всем вокруг, ты будешь идти вперед. Потому что есть цель, ты к ней продвигаешься, и тебя никто не остановит. Появляются и силы, и рвение, и желание. Так что на все проблемы – перелеты, автобусы и так далее – уже не обращаю внимания. Ко всему быстро привыкаешь.

– А если предложат еще годик-два поиграть – согласитесь?

– Скорее всего, да. Если есть спрос, если получаю удовольствие и не мучаюсь – почему нет? Я проделываю на поле большой объем работы, много бегаю в ходе тренировочного процессе, но это не в тягость.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Тимощук Анатолий
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