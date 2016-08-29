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    Семин: «Постараемся кого-то подписать. Не успеем – ничего страшного»

    Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб постарается до конца трансферного окна приобрести игроков.

    «Усиление необходимо всегда. Надо, чтобы обойма всегда имела большую конкуренцию. Получится ли у нас кого-то приобрести? Осталось всего три дня до закрытия трансферного окна, но если успеем, то обязательно подпишет кого-то. Не успеем – ничего страшного. У нас есть хорошие ребята, которые еще не исчерпали свой потенциал», – сказал Семин в программе «После футбола».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 29 августа 2016, 11:26

      Хорошо бы успеть..

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