Семин: «Постараемся кого-то подписать. Не успеем – ничего страшного»

Хорошо бы успеть..
Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб постарается до конца трансферного окна приобрести игроков.
«Усиление необходимо всегда. Надо, чтобы обойма всегда имела большую конкуренцию. Получится ли у нас кого-то приобрести? Осталось всего три дня до закрытия трансферного окна, но если успеем, то обязательно подпишет кого-то. Не успеем – ничего страшного. У нас есть хорошие ребята, которые еще не исчерпали свой потенциал», – сказал Семин в программе «После футбола».