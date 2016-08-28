Кириченко: «На результате отразилось отсутствие ряда игроков основы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от грозненского «Терека» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги дал свою оценку прошедшей встрече.

«Да, на игре сказалась усталость, но больше всего на итог повлияло отсутствие целого ряда футболистов основы. Поэтому нескольким ребятам прошлось играть не на своих позициях. Мы провалили те 5-10 минут, в которые «Терек» продавил нас. Эти ошибки оказались роковыми. В любом случае нужно поблагодарить ребят за то, что они не опустили рук», – отметил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».