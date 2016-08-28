Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кириченко: «На результате отразилось отсутствие ряда игроков основы»

Кириченко: «На результате отразилось отсутствие ряда игроков основы»

28 августа 2016, 21:29
10

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от грозненского «Терека» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги дал свою оценку прошедшей встрече.

«Да, на игре сказалась усталость, но больше всего на итог повлияло отсутствие целого ряда футболистов основы. Поэтому нескольким ребятам прошлось играть не на своих позициях. Мы провалили те 5-10 минут, в которые «Терек» продавил нас. Эти ошибки оказались роковыми. В любом случае нужно поблагодарить ребят за то, что они не опустили рук», – отметил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов Кириченко Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
compka
1472409847
Навас - оборона, Нобоа - плеймекер
Ответить
Денис Ростовский
1472413266
Да все нормально, тренер. Сыграли в принципе по настоящему раскладу сил. Игроки же не железные, состав усеченный. Как играют сменщики, все сегодня увидели, к примеру Байрамян и Киреев вообще слабенькие. Кудряшову здоровья! Его б на левый фланг, чтоб Калач на свой вернулся, тогда разбивать соперников можно по накатанной. Но нужен хороший деф в основу
Ответить
zenit888
1472415757
Перед Киреевым весь фланг свободный, его даже никто не держит , он дает пас назад. Это что за футбол?
Ответить
Жентус
1472425164
Было ощущение, что к Лиге Чемпионов команду готовит Бердыев, а к чемпионату Кириченко...
Ответить
alexis02lion
1472438553
Мало игроков у Ростова. На играх с равным соперником качество состава всегда сказывается. А Терек сейчас на ходу, так что результат закономерный, но все старались, а не безвольно отдали. Да и столько игр почти одним составом тяжело играть. Сейчас будет перерыв - надо искать усиление состава.
Ответить
товрос
1472449841
кто знает где сейчас Бердыев?
Ответить
vgarakh
1472455831
Без усиления сложно будет Ростову.
Ответить
Главные новости
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
2
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
2
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
20
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
6
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+