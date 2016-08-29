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    Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»

    В матче 4-го тура Эредивизие «Аякс» благодаря дублю Дэви Классена в гостях разгромил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 3:0.

    В других встречах ПСВ и «Гронингем» голов не забили, «Фейеноорд» крупно обыграл «Эксельсиор», «Виллем II» и «Рода» голов не забили, «Херенвен» обыграл «Зволле», «Твенте» оказался сильнее «Спарты», «Витесс» и «Утрехт» разошлись миром.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 4-й тур

    ПСВ – Гронингем – 0:0

    Удаление: нет – Бакуна, 34.

    Гоу Эхед Иглс – Аякс – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Классен, 24; 0:2 – Классен, 35 (с пенальти); 0:3 – Гудель, 62.

    АДО Ден Хааг – Хераклес – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Госенас, 18; 1:1 – Хавенаар, 28.

    АЗ Алкмаар – НЕК – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дабней, 43; 2:0 – Яхабакш, 73.

    Виллем II – Рода – 0:0

    Фейеноорд – Экселсиор – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Элберс, 26; 1:1 – Кюйт, 44; 1:2 – Кюйт, 59; 1:3 – Бергюи,61; 1:4 – Торнстра, 65.

    Херенвен – Зволле – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ларссон, 50.

    Твенте – Спарта – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Зиех, 14; 2:0 – Йебоа, 36; 2:1 – Броньо, 54; 3:1 – Зиех, 59.

    Витесс – Утрехт – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – ван Вольфсвинкель, 28; 1:1 – Халлер, 69.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 00:23
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