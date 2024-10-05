Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси»

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квинси Промеса, выложила хвалебный пост в адрес игрока.

«Благодарна Квинси за все. Безумно счастлива, что именно он стал отцом моего ребенка. Всегда восхищалась им и не перестаю этого делать.

Квинси Промес невероятно добрый и талантливый человек во всем. Вижу, как моя дочь унаследовала его лучшие гены.

Благодарю тебя, Квинси Промес. Будь счастлив», – написала Кулешова в соцсети.