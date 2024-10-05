Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси»

    Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси»

    Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квинси Промеса, выложила хвалебный пост в адрес игрока.

    «Благодарна Квинси за все. Безумно счастлива, что именно он стал отцом моего ребенка. Всегда восхищалась им и не перестаю этого делать.

    Квинси Промес невероятно добрый и талантливый человек во всем. Вижу, как моя дочь унаследовала его лучшие гены.

    Благодарю тебя, Квинси Промес. Будь счастлив», – написала Кулешова в соцсети.

    • Кулешова на днях переезжает с дочерью в Дубай, где сейчас находится Промес.
    • У Квинси также есть четверо детей от другой женщины.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста. Ему грозит 7,5 года тюрьмы.

    Новости по теме
    Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей» 8
    Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку 7
    «Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери 17
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1728116280
    Гены наркоторговца и гопника?
    Ответить
    Desma
    1728116936
    Ребёнку и года нет, но она уже увидела унаследованное?
    Ответить
    Интерес
    1728117203
    Кроме того,не пьёт,не курит,не употребляет наркотики(только торгует по доступным ценам),верен одному "Спартаку".Отличный ребёнок!!!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1728118089
    Дура ты Машка! Этот наркоуголовник уже и забыл, что у него есть маленький Чунга Чанка. Таких смугленьких в одной только России наклепал наверное с десяток. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+