Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси»

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квинси Промеса, выложила хвалебный пост в адрес игрока.
«Благодарна Квинси за все. Безумно счастлива, что именно он стал отцом моего ребенка. Всегда восхищалась им и не перестаю этого делать.
Квинси Промес невероятно добрый и талантливый человек во всем. Вижу, как моя дочь унаследовала его лучшие гены.
Благодарю тебя, Квинси Промес. Будь счастлив», – написала Кулешова в соцсети.
- Кулешова на днях переезжает с дочерью в Дубай, где сейчас находится Промес.
- У Квинси также есть четверо детей от другой женщины.
- 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста. Ему грозит 7,5 года тюрьмы.