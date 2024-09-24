Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка

Мария Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, впервые назвала фамилию ребенка. У девочки тоже фамилия Промес.
Кулешова ранее участвовала в телепроекте «Дом-2».
- Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
- 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Фото: соцсети Марии Кулешовой