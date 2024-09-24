Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка

    Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка

    Мария Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, впервые назвала фамилию ребенка. У девочки тоже фамилия Промес.

    Кулешова ранее участвовала в телепроекте «Дом-2».

    • Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Фото: соцсети Марии Кулешовой

    Новости по теме
    Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса 4
    Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле» 2
    Адвокаты запросили дополнительные расследования по делу Промеса 14
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2024 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Конопляных дел мастер
    1727192004
    Вот дура ! Наркодилеру пофиг, у него таких ченявеньких настругано много.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1727194748
    Милая, красивая девочка, счастья, здоровья и удачи ей!
    Ответить
    ...уефан
    1727195530
    ...пусть жизнь к тебе благосклонна будет! Ну, и чтоб у папки на руках оказаться побыстрее)...
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1727196045
    А что - вроде даже похожа !)...
    Ответить
    Интерес
    1727196338
    В ОАЭ тоже будет "дитя разных народов".
    Ответить
    Цугундeр
    1727202269
    "Такой хороший женщин, а отец - барыга.."
    Ответить
    Питерский князь
    1727205289
    Нарко-ч.мо, сделал в РФ мать одиночку. Это так по-спартаковски!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+