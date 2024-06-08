Звезда «Дома-2» родила от Промеса

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кулешова родила дочь. Отец ребенка – полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Девушка поделилась приятным событием в соцсети.
- Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
- 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.