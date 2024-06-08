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    Звезда «Дома-2» родила от Промеса

    Бывшая участница «Дома-2» Мария Кулешова родила дочь. Отец ребенка – полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

    Девушка поделилась приятным событием в соцсети.

    • Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии (21)
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    Вот-Так-google
    1717834270
    А что эту **@ту до сих пор показывают?)
    Ответить
    Desma
    1717835291
    Антоха и в Дом-2 наследил...........
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    ziborock
    1717837456
    Бузова следующая, надо же Питер пополнять нег-ритятами!)))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717838007
    Пи..ц «звезда» дома2
    Ответить
    Не подарок
    1717840653
    Легенда свинарника цвета земли, забавно, когда местные рабы за русских пишут
    Ответить
    ivany4
    1717841367
    Лишнее тому подтверждение, что Антохе хоть раз было с ней хорошо.))) Не понятно, зачем она продолжает это афишировать при нынешних обстоятельствах.
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    qawzsexdr
    1717841866
    Теперь узнает определение " Мать одиночка "
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717843907
    Ой дурёха. Родила от уголовного элемента, из-за которого десятки тысяч детей подсядут на наркоту. А укрыватели и соучастники радостно хрюкают, желая ему свободы. Гыгыгы
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    Suvorov71
    1717844289
    Вот что значит нормальные мужики, а у помойных только вонь и импотенция, да кто от них может родить, больные,срочно нажна Виагра, Вука-Вука, глотнул и не звука
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    Barmaleushka
    1717845686
    "Жертвой" Промеса стал также "суВОРов71-й" , который так же находится "на сносяхъ" .))))))))
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