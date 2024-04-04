Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила

Информация о беременности звезды «Дома-2» Марии Кулешовой от Квинси Промеса подтвердилась. Это сделал член семьи девушки.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у неe скоро появится ребeнок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребeнка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех.

В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек – может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовeт в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать», – сказал неназванный член семьи Кулешовой.