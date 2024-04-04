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    Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила

    Информация о беременности звезды «Дома-2» Марии Кулешовой от Квинси Промеса подтвердилась. Это сделал член семьи девушки.

    «У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у неe скоро появится ребeнок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребeнка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех.

    В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек – может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовeт в гости каждую неделю. Да и она сама способна заработать», – сказал неназванный член семьи Кулешовой.

    • Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    04.04.2024 17:56
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    Комментарии (38)
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    Troyz
    1712285715
    Ага, сначала заявила на весь мир про ребенка игрока, а когда его закрыли и он начал терять доход, сразу "алименты не нужны". К чему тогда эту вонь разводить на всю страну? Кому это интересно?
    Ответить
    alefreddy
    1712297228
    немного не рассчитала папа теперь гражданин ОАЕ
    Ответить
    wlad wm--google
    1712300527
    Чернильница поганая, родит ублюдка
    Ответить
    VasyaM63
    1712302046
    наде хвастаться на всю страну?
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1712303161
    Реинкарнация шоколадного зайчика.
    Ответить
    полиграф-шариков-google
    1712310720
    дайте блевануть куда-нибудь
    Ответить
    Rezer-Rezerv-google
    1712312951
    Сколько же вас расистов...
    Ответить
    иммануил
    1712313734
    Блин,неужели на этом сайте нет поинтересней новостей для публикации, чем дешёвый подзаборный трёп людишек с заниженной социальной ответственностью ...
    Ответить
    Mikhail-Troshkin-google
    1712327828
    Новости о проститутках в приоритете?
    Ответить
    Yafim-Kolchev-google
    1712392238
    КАКАЯ НА...Й МЕРИ...?, ЕСЛИ ФАМИЛИЯ КУЛЕШОВА.ВОТ ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕТ МЕРИ.
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