Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кулешова намекнула, что беременна от полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
28-летняя девушка разместила в соцсетях фото и видео с Промесом. Также Кулешова показала себя с животом под трек Квинси.
«Кулешова нам заявила, что в скором времени собирается рожать, а вот от кого – не сказала. Услышав фамилию Промеса, девушка сильно засмущалась и отказалась давать комментарии.
Зимой Кулешова находилась в Дубае, сейчас вернулась в Москву. Девушка родом из Мытищ. Она рассказывала, что еe папа – кореец, а мама – русская», – написал источник.
- Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.