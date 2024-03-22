Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кулешова намекнула, что беременна от полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

28-летняя девушка разместила в соцсетях фото и видео с Промесом. Также Кулешова показала себя с животом под трек Квинси.

«Кулешова нам заявила, что в скором времени собирается рожать, а вот от кого – не сказала. Услышав фамилию Промеса, девушка сильно засмущалась и отказалась давать комментарии.

Зимой Кулешова находилась в Дубае, сейчас вернулась в Москву. Девушка родом из Мытищ. Она рассказывала, что еe папа – кореец, а мама – русская», – написал источник.