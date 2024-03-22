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    Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса

    Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кулешова намекнула, что беременна от полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    28-летняя девушка разместила в соцсетях фото и видео с Промесом. Также Кулешова показала себя с животом под трек Квинси.

    «Кулешова нам заявила, что в скором времени собирается рожать, а вот от кого – не сказала. Услышав фамилию Промеса, девушка сильно засмущалась и отказалась давать комментарии.

    Зимой Кулешова находилась в Дубае, сейчас вернулась в Москву. Девушка родом из Мытищ. Она рассказывала, что еe папа – кореец, а мама – русская», – написал источник.

    • Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.
    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: телеграм-канал SHOT

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    Комментарии (14)
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    Anton01011969
    1711116395
    Ну началось!!! А потом она скажет, что он её изнасиловал!!! Ну хитрожопая!!!
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    gunstilzit
    1711116874
    Она рассказывала, что еe папа – кореец, а мама – русская», И зовут её Виктория Цой!
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    Боров мясной
    1711117036
    Ещё одна пис.да нашлась, срочно алименты, а Промяса в суд басманный.
    Ответить
    vladik12
    1711117158
    Что называется, сначала друг, а потом - присунул вдруг.
    Ответить
    Дормидонт Евлампиевич
    1711117246
    Шоу маст гоу он !
    Ответить
    Semenycch
    1711117401
    Ну, этот преступник на все руки мастер! Просто многостаночник!
    Ответить
    волчарик
    1711118630
    Пора уже сайт переименовывать в бомба дом.
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    Цугундeр
    1711118739
    Три статьи и алименты .. Короновать пора .
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    Sergey-Martinov-yandex
    1711118879
    Депортировать вместе с промесом подстилку.
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    ...уефан
    1711119366
    ...есть ещё восемь месяцев для приёма заявок по беременности от Промеса...
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