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    • Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей»

    Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей»

    Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квинси Промеса, пожаловалось на реакцию друзей нидерландца на ее интервью.

    Кулешова в интервью на ютуб-канале «Алена, блин!» сообщила, что Промес финансово не помогает дочери.

    «Пожалуйста, друзья Квинси, перестаньте ему звонить и рассказывать какая я плохая. Лучше подскажите ему, что нужно нести ответственность за своих детей. А то Квинси мне сейчас позвонил и рассказал, как я ужасно говорила о нем в интервью!

    У меня только один вопрос: в каком моменте я говорила о нем плохо? По-моему, я его даже возвысила в глазах общественности», – написала Мария в соцсети.

    • Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 23:27
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    Комментарии (8)
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    n876
    1728074240
    Прикольно.Квинси звонит теще, а жене не звонит. А другой жене где есть четверо детей он звонит ? Или теще жены где есть четверо детей он звонит ?
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    acor94
    1728075194
    Скажите ей, что нужно нести ответственность за свою Матильду)
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    JIEGEHDA
    1728107443
    Надо было охранять свой гараж от черных длинных Камри . Иначе туда своя русская шестерка не заедет . Пусть теперь ноет и плачет . Или в пример берет жену Сафонова . Правда во втором случае не наркоша а просто даун
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    cska1948
    1728114252
    Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки. ----------------- Вот до чего дошла современная медицина! Оказывается можно родить четверых детей и по прежнему оставаться ДЕВУШКОЙ.
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    ss21
    1728117488
    Надо было думать головой девушке, сначало свадьба потом дети.
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    Литейный 4 (returned)
    1728118574
    Где бошка была, когда ноги раставляла перед этим наркобарыгой? Теперь хомут с небелым Чунга Чангой повесила себе. Гыгыгы
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