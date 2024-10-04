Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей»

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квинси Промеса, пожаловалось на реакцию друзей нидерландца на ее интервью.

Кулешова в интервью на ютуб-канале «Алена, блин!» сообщила, что Промес финансово не помогает дочери.

«Пожалуйста, друзья Квинси, перестаньте ему звонить и рассказывать какая я плохая. Лучше подскажите ему, что нужно нести ответственность за своих детей. А то Квинси мне сейчас позвонил и рассказал, как я ужасно говорила о нем в интервью!

У меня только один вопрос: в каком моменте я говорила о нем плохо? По-моему, я его даже возвысила в глазах общественности», – написала Мария в соцсети.